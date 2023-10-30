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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:58 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:58
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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