Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, bir otobüs firması çalışanlarının batı illerine uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Uygulama noktasında durdurulan otobüste dedektör köpeklerle yapılan aramada, 4 ayrı pakette 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Otobüsün muavini H.Ç. (23) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.