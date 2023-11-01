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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:16
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, bir otobüs firması çalışanlarının batı illerine uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Uygulama noktasında durdurulan otobüste dedektör köpeklerle yapılan aramada, 4 ayrı pakette 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Otobüsün muavini H.Ç. (23) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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