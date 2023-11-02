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        Şanlıurfaspor, Sakaryaspor galibiyetiyle çıkış arıyor

        Trendyol 1. Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:00
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        Şanlıurfaspor, Sakaryaspor galibiyetiyle çıkış arıyor
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        Trendyol 1. Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

        Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra 3 puana hasret kaldı.

        Ligde oynadığı son 8 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 4 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

        Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.

        İrfan Buz yönetiminde oynadığı 3 maçtan da galip gelemeyen Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatına son vermek için Sakaryaspor maçına çıkacak.

        Şanlıurfaspor, şu ana kadar topladığı 10 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

        Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılacak.

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