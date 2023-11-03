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        Viranşehir'de sınavlara hazırlanan gençlere kitap seti dağıtıldı

        Viranşehir Belediyesince sınavlara hazırlanan gençlere 410 kaynak kitap seti dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:04
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        Viranşehir'de sınavlara hazırlanan gençlere kitap seti dağıtıldı
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        Viranşehir Belediyesince sınavlara hazırlanan gençlere 410 kaynak kitap seti dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci beraberinde Viranşehir Kaymakamı Önder Koç ile birlikte ziyaret ettiği Genç Bilgi Evinde üniversite sınavlarına hazırlanan 310 genç ile KPSS sınavına hazırlanan gence kaynak kitap seti dağıttı.

        Ekinci ve Koç, kitap dağıttıkları gençlerle bir süre sohbet ederek başarı temennisinde bulundu.

        Ekinci, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilere, gençlere ve eğitime destek verdiklerini belirtti.

        Her yıl düzenli olarak kaynak kitabı dağıtarak öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Ekinci, öğrencileri en güzel yerlerde görmek istediklerini kaydetti.

        Sınava hazırlanan gençler ise Ekinci'ye teşekkür etti.

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