Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Yalçın idaresindeki 63 KZ 968 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırsal Kepirli Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kanala devrilen traktörün sürücüsü baba Mehmet Yalçın ile oğlu Ali Yalçın sudan çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan baba müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Ali Yalçın'ın tedavisi ise sürüyor.

Kanala düşen traktör de iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

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