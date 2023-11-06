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        Şanlıurfa'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:09
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        Şanlıurfa'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Buyuruk'un (14) kullandığı 63 ABA 819 plakalı motosiklet, Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Buyuruk, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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