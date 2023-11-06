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        Halfeti Belediyesinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışanlarına birer maaş ikramiye

        Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak belediye çalışanlarına birer maaş ikramiye verdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:31
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        Halfeti Belediyesinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışanlarına birer maaş ikramiye
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        Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak belediye çalışanlarına birer maaş ikramiye verdiklerini bildirdi.

        Albayrak, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıkları bu özel dönemde, belediye çalışanlarına birer maaş ikramiye vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

        Bu tarihi anı daha da özel kılmak için böyle bir yola başvurduklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

        "Sizlerin özverili çalışmalarınız ve katkılarınız, belediyemizin başarısının temel taşlarından birini oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını birlikte kutlama fırsatını yakaladık. Bu tarihi anı daha da özel kılmak için, sizlere olan minnettarlığımızı bu ikramiye ile ifade etmek istedik. Sizlerin azimli çalışmaları ve fedakarlıklarınız, ilçemizin gelişimine katkı sağlamış ve hizmetlerimizin kalitesini yükseltmiştir. Sizlere verilen bu ikramiye, Cumhuriyetimizin 100. yılına olan sevgi ve bağlılığımızın bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halfeti Belediyesi ailesi olarak, sizlere teşekkür eder, çalışmalarınızın devamını dileriz. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken, birlikte nice başarılara imza atmak dileğiyle."

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