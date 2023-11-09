Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 17,10 17,10 Arpa Kg 5,50 6,20 Buğday Kg 5,50 10,26 Mısır Kg 4,69 19,10 Kütlü pamuk Kg 16,50 21,00 Preseli pamuk Kg 35,50 56,60 Yağlık çiğit Kg 5,30 8,33