Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 170 kilo 700 gram skunk, 3 kilo 500 gram esrarla 4 otomatik tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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