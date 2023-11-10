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        Şanlıurfa'da 26 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:24
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        Şanlıurfa'da 26 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Ö'ye ait 7 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan araştırmada, 7 büyükbaş hayvanın kendisini "Ali Erdoğan" olarak tanıtan ancak gerçek isminin Hıdır E. (50) olduğu anlaşılan kişi tarafından çalındığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde, Siverek Hayvan Pazarı'ndaki 26 esnaftan 137 büyükbaş, 116 küçükbaş hayvan alarak bu esnafı yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Zanlının adliyeye sevki sırasında dolandırıldığı belirtilen kişiler de kendisine tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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