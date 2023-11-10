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        Şanlıurfa'da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:06
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        Şanlıurfa'da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.K.M'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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