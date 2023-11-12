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        Depremde hayatını kaybeden sporcular anısına Antalya'dan Şanlıurfa'ya pedal çevirdi

        Antalya'da yaşayan amatör bisikletçi Şeyhmus Fırat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına bisikletle 1490 kilometre yol yaparak Şanlıurfa'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:08
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        Depremde hayatını kaybeden sporcular anısına Antalya'dan Şanlıurfa'ya pedal çevirdi
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        Antalya'da yaşayan amatör bisikletçi Şeyhmus Fırat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına bisikletle 1490 kilometre yol yaparak Şanlıurfa'ya geldi.

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan amatör bisikletçi Şeyhmus Fırat (36), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına bisikletiyle yola çıktı.

        Bisikletiyle Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ardından Siverek ilçesine gelen Fırat, yaklaşık 1500 kilometre pedal çevirdi.

        - "Depremzedeleri de ziyaret etti"

        Fırat, 17 gün süren yolculuğunda depremin yaşandığı illerdeki spor kulüpleri ve yaşamını yitiren sporcuların ailelerini ziyaret etti.

        Depremde hayatını kaybeden sporcuların unutulmaması amacıyla tura çıktığını belirten Şeyhmus Fırat, şöyle konuştu:

        "Deprem felaketinde yaşamını yitiren sporcuların anısını yaşatmak için uzun bir yola çıktım. 1490 kilometrelik yolun Antalya kısmında biraz zorluk yaşadım, onun dışında da deprem bölgelerindeki enkazlardan dolayı biraz sıkıntı çektim. Onun dışında herhangi bir olumsuz yaşamadım ki bugüne kadar Türkiye'nin birçok noktasını bisikletle gezdim, yaklaşık 60 bin kilometre yol yaptım ama en acı turum bu oldu. Aileler beni görünce çok sevindiler ki zaten birçoğu ile daha önce tanışmıştım, ailece ziyaret etmiştim. Çünkü onların da çocukları bir zamanlar benim gibi uzun yola çıkıyorlardı. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın."

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