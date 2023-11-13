Şanlıurfa'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Evren Sanayi Sitesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 N 4001 plakalı otomobille 63 AEL 616 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.