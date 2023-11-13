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        Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı eşi ile yoldan geçen bir kadını silahla yaraladı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile yoldan geçen bir kadını tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:30
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        Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı eşi ile yoldan geçen bir kadını silahla yaraladı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile yoldan geçen bir kadını tüfekle yaraladı.

        Cengiz Topel Mahallesi'nde, Emine D. ile boşanma aşamasında olduğu Ahmet D. arasında sokakta tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet D, yanındaki av tüfeğiyle eşine doğru ateş etti.

        Tüfekten çıkan saçmalar Emine D. ile bu sırada yoldan geçen yabancı uyruklu Ayşe M'ye isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadınları kentteki hastanelere kaldırdı.

        Polis saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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