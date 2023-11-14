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        Şanlıurfa'da bir kadını tehdit eden polis memuruna soruşturma açıldı

        Şanlıurfa Valiliği, tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:58
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        Şanlıurfa'da bir kadını tehdit eden polis memuruna soruşturma açıldı
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        Şanlıurfa Valiliği, tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Bazı haber sitelerinde yer alan bir kadın ile polis memuru arasında yaşanan diyaloga ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir Polis Memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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