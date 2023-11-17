Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Siverek ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG’ye üye olmaktan aranan V.H, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen M.K. ve FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan V.H. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.