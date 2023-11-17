Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce Siverek ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG’ye üye olmaktan aranan V.H, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen M.K. ve FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan V.H. gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Akçakale'de 737 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Akçakale'de 737 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobil yandı, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobil yandı, 1 kişi yaralandı
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu (2)
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu (2)
        Şanlıurfa'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapı...
        Şanlıurfa'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapı...
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Hamile eşini öldüren koca: Canavar gibi gördüm
        Hamile eşini öldüren koca: Canavar gibi gördüm