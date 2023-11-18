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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:28
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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Zeki Nas'ın (43) kullandığı 01 VM 115 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 11. kilometresinde, Hacı Güzey (32) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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