Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zeki Nas'ın (43) kullandığı 01 VM 115 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 11. kilometresinde, Hacı Güzey (32) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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