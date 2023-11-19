Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde biriken sulara Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda ise canlı hayvan taşıyan tırın tavanındaki metal aksam fırtına nedeniyle söküldü, kara yolunda trafik aksadı.

Kara yolunun 8. kilometresinde ise sağanak nedeniyle devrilen tırın yolu kapatmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu.

Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Ofis Mahallesi Bediüzzman Said Nursi Bulvarı refüjünde şiddetli fırtınada kırılan ve yolu kapatan ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe sakinlerini, şiddetli yağışa karşı uyardı.

Siverek Belediye Başkan Vekili Akif Gülel, tüm önlemlerin alındığını ve ekiplerin sahada çalıştığını söyledi.

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