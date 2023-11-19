Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mesut A. idaresindeki 69 AAH 472 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Harun, Dilek ve İbrahim A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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