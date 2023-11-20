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        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

        Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:37
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        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
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        Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Yaklaşık 1 yıl önce Haltanlı aşiretine mensup akraba aileler arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

        Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi.

        Düzenlenen barış yemeğinde salavat getirerek, Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

        Akraba ailelerin barışması için girişimde bulunan Feridun Öncel, husumetin bitirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, "Gün birlik beraberlik günü, artık günümüzde kan davasının yeri yok. İnsanların birlik beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamaları gerekiyor. Zaman zaman aramızda itlaflar oluyor. Ama diyalogla çözüyoruz Biz Allah'ın ipine insanlığın ipine sarılmakla mükellefiz, çünkü bir insanı öldürmek asıl bütün insanları katletmek kadar günahtır bir insanı ölümden kurtarmak bütün insanları ölümden kurtarmak kadar sevabı vardır. Herkesin barış içerisinde bir arada huzurlu yaşamasını temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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