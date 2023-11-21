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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rasulayn'ı ziyaret etti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:36
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rasulayn'ı ziyaret etti
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak ve beraberindekiler, ilk olarak Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi ile Rasulayn Mahalli Meclisi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Barış Pınarı Caddesi'ndeki iş yerlerini, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezini de gezen ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Şıldak, Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde bulunan 49’uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı 32'nci Üs Bölgesine de ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali Şıldak'a, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Erdem Bilici ile İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahid Avrıkan da eşlik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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