Şanlıurfaspor-Bodrum FK maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 14'üncü haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, taraftarlarının önünde farklı bir oyunla galip gelmek isteriklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14'üncü haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, taraftarlarının önünde farklı bir oyunla galip gelmek isteriklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

11 Nisan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, özellikle geçen haftaki karşılaşmadan çok önemli bir 3 puanla ayrıldıklarını belirterek, kendi sahalarında da bunu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Maça iyi hazırlandıklarını ama erken yedikleri golün takımın moralini bozduğunu aktaran Buz, şöyle konuştu:

"Dördüncü dakikada çok istediğiniz bir müsabakada geriye düştüğünüz zaman biraz demoralize oluyor takım, o da çok normal. Baktığınız zaman oyun üstünlüğü bizdeydi, top da bizdeydi. Bir tane pozisyonumuz vardı ilk devre, direkten dönen bir top, ancak onun haricinde çok fazla üretemedik ilk devre. Devre arasında arkadaşlarımıza 'Bir gol bulursak oyuna ortak oluruz.' dedim. Zorlamaya çalıştık ancak pozisyon ve gol üretemedik. Bodrum FK iyi bir takım, kendilerini tebrik ediyorum. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Daha önemli müsabakalarımız var önümüzde, onlardan maksimum puanları almak istiyoruz. Çok üzgünüz, taraftarlarımızın önünde çok farklı bir oyun ve galibiyet almak istedik, maalesef olmadı."

- Bodrum FK cephesi

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra bu maçın daha önemli bir hal aldığını dile getirdi.

Üst sıralardan kopmama adına önemli bir maça çıktıklarını aktaran Taşdemir, şunları ifade etti:

"Bugün burada oyuncu kardeşlerim çok iyi bir direnç ortaya koydu. Geçen haftayı en azından telafi ettik şimdilik. Ama yetmiyor, devam etmemiz lazım. Burada iyi bir oyunla çok daha farklı bitecek bir maçı 2-0 da olsa kazanmak bizim için şu zamanda önemliydi. Bundan sonra kalan 1 kupa, 3 lig maçımıza en iyi şekilde hazırlanıp devreye umduğumuz puanı yakalayıp girmek istiyoruz. İnşallah bunda da başarılı olabiliriz. Oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum."