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        Ceylanpınar'da çalınan otomobil Viranşehir'de bulundu

        Ceylanpınar ilçesinde çalınan otomobil, polis tarafından sahte plakayla Viranşehir ilçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:55
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        Ceylanpınar'da çalınan otomobil Viranşehir'de bulundu
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        Ceylanpınar ilçesinde çalınan otomobil, polis tarafından sahte plakayla Viranşehir ilçesinde bulundu.

        Ceylanpınar Emniyet ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, otomobili Viranşehir ilçe merkezinde sahte plakayla buldu.

        Otomobili sahibine teslim eden polis, hırsızlığı yapan şahsın tespit edilmesi için de çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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