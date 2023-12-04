Ceylanpınar'da çalınan otomobil Viranşehir'de bulundu
Ceylanpınar ilçesinde çalınan otomobil, polis tarafından sahte plakayla Viranşehir ilçesinde bulundu.
Ceylanpınar ilçesinde çalınan otomobil, polis tarafından sahte plakayla Viranşehir ilçesinde bulundu.
Ceylanpınar Emniyet ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, otomobili Viranşehir ilçe merkezinde sahte plakayla buldu.
Otomobili sahibine teslim eden polis, hırsızlığı yapan şahsın tespit edilmesi için de çalışma başlattı.
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