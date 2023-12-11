Şanlıurfa merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Van'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.