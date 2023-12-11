Şanlıurfa merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Van'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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