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        Şanlıurfa'da kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da kumar oynattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:51
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        Şanlıurfa'da kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da kumar oynattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        İş yerinin giriş ve çıkışlarını bir süre gözlemleyen ekipler, iş yerinin pasaja açılan demir kapısının mühürlü olduğunu ancak diğer demir kapıdan içeriye müşterilerin girdiğini tespit etti.

        İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan H.S'yi (42) gözaltına aldı.

        Operasyonda tombala oynanmasında kullanılan televizyon, kamera, içerisinde topların bulunduğu tombala makinesi, 100 plastik pul, 100 tombala kartı ve havalandırma motoruna el konuldu.

        İş yerinde bulunan şüphelilere toplamda 28 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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