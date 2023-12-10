GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis merkezi önündeki nöbetçi polislerin müdahale ettiği kavgada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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