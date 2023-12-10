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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:09
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Karaköprü ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

        Polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

        Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis merkezi önündeki nöbetçi polislerin müdahale ettiği kavgada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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