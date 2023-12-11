Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yüzde 86'sının yıkımı tamamlandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda binada hasarlar oluştu. Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentte deprem nedeniyle yıkılan bina sayısının diğer illere göre daha az olduğunu ancak ağır hasar alan ve yıkılması gereken yapı sayısının bir hayli yüksek olduğunu söyledi.

Kentte 8 bin 231 ağır hasarlı, 2 bin 809 orta hasarlı bağımsız bölümün bulunduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"8 bin 231 yıkılması gereken yapının 402'si tescilli eser, kültür varlığı niteliğinde olduğu için bunlarla ilgili prosedür biraz daha uzun sürecek. Kültür Varlıkları Koruma Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda onlarla ilgili yıkım işlemlerini veya güçlendirme ve tadilat işlemlerini yürütüyoruz. Bunları düştüğümüz vakit 7 bin 829 yıkılması gereken konutun şu anda yüzde 86'sını yani 6 bin 736 binanın yıkımını gerçekleştirdik ve enkazını kaldırdık. Aslında iyi bir oran Şanlıurfa için. Yüzde 86 oranını yakalamış olmamız büyük bir titizlikle çalışmanın eseridir. Kaymakamlarımız, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız bu konuda büyük bir gayret göstererek ilimizin tamamında kırsal dahil bu yüzde 86 oranını yakalamış olduk."

- "Güçlendirme ruhsatı almak durumundalar"

Vali Şıldak, kentte orta hasarlı binaların tamamının, ağır hasarlılar gibi işlem göreceğini söyledi.

Vatandaşların orta hasarlı binaları güçlendirmek istemeleri halinde 29 Aralık'a kadar bağlı oldukları belediyeye başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"(Vatandaşlar) İlgili belediyeye başvuru yapmak suretiyle güçlendirme ruhsatı almak durumundadır. Belediyelerimiz, güçlendirme ruhsatlarını 5 Nisan'a kadar tamamlayacak. Bu tarihten sonra 1 yıl süre içerisinde vatandaşlarımızın güçlendirme işlemini yapması gerekiyor. Başvuru yapmayan veya ruhsat alamayanlar hak sahibi olacak. Yine onlar da TOKİ'den konut edindirme yardımından yararlanmış olacaklar. Ruhsattan itibaren 1 yıl içinde güçlendirme yapmayanların konutları ise ağır hasarlı kabul edilip yıkılacak."