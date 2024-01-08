Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ve uçakla Şanlıurfa'ya getirilen Özcan için Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada öğle vakti İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Şahinalan Mahallesi'ndeki aile mezarlığına götürüldü.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Emin Önen, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Abdurrrahim Dusak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Özcan ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Özcan, 24. dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü.

Evli ve 6 çocuk babası olan Özcan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da dün vefat etmişti.