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        Şanlıurfa'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:08
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        Şanlıurfa'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

        Aşık Mahallesindeki inşaat şantiyesinde dengesini kaybeden Süleyman Cura (44) zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Burada müdahalelere rağmen Cura yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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