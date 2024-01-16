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        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:59
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        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Kırsal Taşıkara Mahallesi'nde F.Y. (17) av tüfeğiyle vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından F.Y'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.Ö. (17), kazara arkadaşını vurduğunu öne sürerek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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