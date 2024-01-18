Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mehmet Sait K. idaresindeki 33 AIU 316 plakalı tır, Bediüzzaman Sait Nuri Bulvarı'nda, Gürsel A'nın kullandığı 34 AAU 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile Remziye, Gamze Dilan, Meryem Fatma ve Beyzanur Gümüştaş yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gamze Dilan Gümüştaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan sürücü ile Beyzanur Gümüştaş, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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