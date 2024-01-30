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        Şanlıurfa'da aranan 46 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:51
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        Şanlıurfa'da aranan 46 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

        Sorgulaması yapılan 6 bin 951 araçtan 982'nin sürücüsüne toplam 2 milyon 847 bin 318 lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 2 çalıntı otomobil ile 1 motosiklet ele geçirilirken 13 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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