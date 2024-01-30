Şanlıurfa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seyrantepe Mahallesi bir inşaatın 7’inci katına kapı taşıyan Mehmet Azak (26), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı işçi ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Azak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.