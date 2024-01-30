Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Seyrantepe Mahallesi bir inşaatın 7’inci katına kapı taşıyan Mehmet Azak (26), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı işçi ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Azak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Boşanma tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaral...
        Boşanma tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaral...
        Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
        Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
        Şanlıurfaspor-Boluspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Boluspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor - Boluspor: 0-1
        Şanlıurfaspor - Boluspor: 0-1
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı