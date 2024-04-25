Şanlıurfa'daki trafik kazasında genç bir doktor öldü, 6 kişi yaralandı

Güder'in alnı hastanenin acil servisinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralananlardan Mustafa Güder (26), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Birecik-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 FKB 30 plakalı otomobil ve 18 EC 814 plakalı hafif ticari araç ile 27 ATH 414 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.