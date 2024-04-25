Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.S. (34) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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