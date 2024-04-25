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        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:56
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        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.S. (34) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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