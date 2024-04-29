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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

        Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:39
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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
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        Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

        Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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