Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele, asayiş, narkotik ve motosiklet denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, aranması bulunan13 şüpheli yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 26 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 11 araca ise idari para cezası uygulandı.
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