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        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:29
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        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele, asayiş, narkotik ve motosiklet denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, aranması bulunan13 şüpheli yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 26 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Trafik kurallarını ihlal den 11 araca ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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