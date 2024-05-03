Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Cuma Cemil Ayazgök (68) idaresindeki 01 AKM 129 plakalı otomobil, kırsal Büyüktepe Mahallesi yakınlarında Sefer Abdal (36) yönetimindeki 02 ACU 961 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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