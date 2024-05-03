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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:29
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Cuma Cemil Ayazgök (68) idaresindeki 01 AKM 129 plakalı otomobil, kırsal Büyüktepe Mahallesi yakınlarında Sefer Abdal (36) yönetimindeki 02 ACU 961 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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