Şanlıurfa merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 zanlı sınır dışı edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.