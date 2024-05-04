Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığında 3 tutuklama

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığında 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu ve 25 SIM kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonla, 3 milyon 250 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli tutukla...
        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli tutukla...
        Şanlıurfa merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüphel...
        Şanlıurfa merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüphel...
        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakala...
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakala...
        Şanlıurfa merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli 5 ildeki terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı