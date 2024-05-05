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        Birecik'te asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri, asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:59
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        Birecik'te asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri, asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Hal Kavşağı ve Eski Yapıkredi Kavşağı'nda gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde, 210 araç ve 315 kişi incelendi. Ayrıca Sahil Caddesi'nde bulunan işletmelerde de denetimler yapıldı.

        Uygulamalar sonucunda, trafik kurallarını ihlal eden 2 araç cezalandırılırken, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu, aranan 2 kişi de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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