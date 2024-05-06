Şanlıurfalı öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvasına katılacak

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir de turnuvada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Şanlıurfa'yı temsilen badminton turnuvasına katılan Suruç şehit Ümit Çelik İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, önce kent geneli ardından da bölge birincisi oldu.

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