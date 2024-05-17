GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kaffar Kadir Şimşek de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Direkli Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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