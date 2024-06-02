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        Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da oy sayımına başlandı

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği için kullanılan oyların sayımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:29
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        Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da oy sayımına başlandı
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        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği için kullanılan oyların sayımına başlandı.

        Hilvan'da saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

        İlçede kayıtlı 27 bin 686 seçmenin oy vermesi için kurulan 125 sandık açıldı ve görevliler oy sayımına başladı.

        YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

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