Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da oy sayımına başlandı

İlçede kayıtlı 27 bin 686 seçmenin oy vermesi için kurulan 125 sandık açıldı ve görevliler oy sayımına başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği için kullanılan oyların sayımına başlandı.

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