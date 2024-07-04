Şanlıurfa'da "UMKE 19. Bölge Tatbikatı" yapıldı

Ekipler, senaryo gereği çoklu trafik kazası, deprem, yangın ve KBRN gibi bir çok vakaya 783 personel ile müdahalede bulundu.

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