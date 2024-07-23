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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:51
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile kızı yaşamını yitirdi.

        Zehra Elesli (50), kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin damında salça yaparken elektrik akımına kapıldı.

        Elesli'nin 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli de annesini kurtarmak isterken akıma kapıldı.

        Ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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