Geçmişteki yaşantıya ışık tutan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, turistik gezilerin rotasında

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ve Karahantepe gibi kazılarda ortaya çıkarılanların da aralarında bulunduğu eşsiz tarihi eserin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, yılın her döneminde tarih ve kültür tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında 35 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip ve 2015'te ziyarete açılan Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler, kronolojik düzende ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla sergileniyor.

Binlerce yıllık eserlere sahip müzede, neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler yer alıyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu müze, ziyaretçilerine birçok eseri görme imkanı sunuyor. Yaklaşık 5 bin eserin sergilendiği ve misafirlerine yöredeki eski yaşantılar hakkında bilgi sahibi olma fırsatını sunan müze, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi konuk ediyor. Geçmişteki yaşantıya ışık tutan müze, açıldığı günden bu yana 1 milyon 340 bin 643 ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, 2012'de temelleri atılan müzenin 2015'te ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin dünyanın en nitelikli müzeleri arasında yer aldığını belirten Uludağ, şöyle devam etti: "Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olarak tanımlanabiliyor. Müzemiz hem mimari anlamda hem bünyesinde barındırdığı eserler anlamında gerçekten de dünyanın en nitelikli müzeleri arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemizin birçok noktasında çağdaş müzecilik anlamında çok yeni müzeler inşa edildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi de bu müzelerin içerisinde tabi en önemli olanlarından biridir. Müzemiz ziyarete açıldığı günden bu yana birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özellikle müzemiz içerisinde yer alan eserlerimiz dünyanın en önemli eserleri arasında yer alıyor. Göbeklitepe'nin, Karahantepe'nin çok kıymetli eserleri, Harran kazılarından çıkan eserler, Urfa Kalesi eserleri, Mozaik Müzemizdeki eserlerimiz dünyanın en önemli eserleri arasında yer almaktadır."

- Ziyaretçiler zamanda yolculuk yapıyor Müzenin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü vurgulayan Uludağ, şunları kaydetti: "Müzemiz yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor. Müzemizin özellikle çağdaş müzeciliğin dünyadaki en iyi örneklerinden biri olması sebebiyle müzeye gelen ziyaretçiler zamana yolculuk şeklinde müzeyi ziyaret edebiliyorlar. Özellikle müzemizin çok geniş bir mekan, çok ferah alanlara sahip olması ziyaretçinin hiç sıkılmadan, yorulmadan hem canlandırmalarla birlikte müzeyi daha iyi anlayabilmelerini, kavrayabilmelerini sağlıyoruz. Müzemizde yaklaşık 33 canlandırma yer alıyor. 14 sergi salonu bulunuyor ve yaklaşık 5 bin eser sergileniyor. Bu eserler yeni kazılarla ortaya çıkan yeni eserlerle birlikte güncellenebiliyor. Biz her dönem kazılarla beraber yeni eserleri özellikle ziyaretçilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Müzemizde etkinliklere çok fazla yer veriyoruz. Özellikle müzenin bu anlamda şehrin kültürel ve sanatsal altyapısını daha iyi zenginleştirmek amacıyla özellikle çocuk ziyaretçilerimizle birlikte müzemizde müzik dinletileri söyleşiler, konferanslar, resim sergileri gerçekleştiriyoruz."