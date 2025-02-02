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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:51
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

        Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski

        Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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