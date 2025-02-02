Stat:11Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski
Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)
ŞANLIURFA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.