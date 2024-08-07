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        Şanlıurfa'da 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:26
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        Şanlıurfa'da 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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