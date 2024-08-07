Şanlıurfa'da 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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