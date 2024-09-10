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        Şanlıurfa'da duyarlı vatandaş bulduğu altınları sahibine teslim etti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş bulduğu 2 tam ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:06
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        Şanlıurfa'da duyarlı vatandaş bulduğu altınları sahibine teslim etti
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş bulduğu 2 tam ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda fırından ekmek almaya gelen Halil Yeken, yerde 2 tam ile 1 çeyrek altın buldu.

        Yeken, Akçakale Belediyesi'ne başvurarak bulduğu altınları sahibine uluşmak için anons yapılmasını istedi.

        Akçakale Belediyesince yapılan anonsla altın sahibinin Ebru Kuyucu olduğunu belirlendi.

        Halil Yeken, bulduğu altınları belediyeye gelen sahibine teslim etti.

        Altınları sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yeken, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

        Altının sahibi Kuyucu ise kaybettiği altınlarını bulamadığını belirterek, "Anonsu duyduk sağ olsun abimiz bulmuş bize teslim etti, çok mutluyuz. Allah hep böyle insanlarla karşılaştırsın, kendisine teşekkür ederim." dedi.

        Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da bulduğu altınları sahibine ulaştıran vatandaşı davranışından dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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